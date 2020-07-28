央視重播抗美援朝電影　新劇《跨過鴨綠江》下月開機

中美關係緊張之際，內地在影視領域加強宣傳。央視軍事頻道周日（26日）晚播出韓戰（抗美援朝戰爭）題材經典電影《上甘嶺》，引起熱議。同日，內地編劇余飛在微博宣布，其參與創作的紀念韓戰的電視劇《跨過鴨綠江》定於8月開機。

7月17日，廣電總局已召開全國廣電系統電視電話會議，部署播放抗戰題材、抗美援朝題材、抗疫題材電視劇，要求弘揚抗戰精神和抗美援朝精神，講好抗擊新冠肺炎疫情中國行動的感人故事。同時要求各省局要緊緊圍繞黨和國家大事要事謀篇布局，加強播出宏觀調控和具體劇目把關指導，播出劇目要嚴格落實播前審查、重播重審制度。

近日重播的《上甘嶺》，早於於1956年12月1日上映，改編自電影文學劇本《二十四天》，講述了上甘嶺戰役中，解放軍堅守陣地取得勝利的故事。去年5月16日至18日，央視電影頻道3天內臨時改播《英雄兒女》、《上甘嶺》、《奇襲》3部抗美援朝電影，18日，電影頻道又在微博上發文，「我們在用電影這樣一種文藝作品呼應當下的時代」。

對於近日重播《上甘嶺》等抗美援朝題材電影，網民反應兩極化，有人表示，「關鍵時刻還是要看人民軍隊」、「這是英雄的祖國，是我生長的地方」；有人則指，「關係好時就不讓放，關係不好就放」、「人家並不care，我們是在給自己較勁」。

即將開機的《跨過鴨綠江》共有40集，主要講述：1950年6月25日，韓戰爆發。美國第七艦隊駛入台灣海峽，美軍別有用心地派飛機「誤炸」安東市區，造成無辜百姓傷亡。中國受形勢所迫，憤怒的新中國領導人下了亮劍的決心。事實上，央視曾於2000年拍過一部《抗美援朝》，但該劇至今未播出。