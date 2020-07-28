警3天查獲500多宗醉酒駕駛　1司機酒精含量超標3倍

黑龍江各級交警部門在上周五（24日）至本周日（26日）展開打擊酒後駕駛的行動，三天內成功查處酒駕醉駕共513人，警已依照違規程度對肇事司機處以罰款、停牌、甚至行政拘留等處罰。有司機在接受酒精呼氣測試後證實超標3倍，成為今年哈爾濱交警部門酒駕檢測數值最高的違法駕駛者。

警方接受媒體訪問時舉出幾個過去3天被檢控的案例，其中最嚴重的是在上周六（25日）晚醉酒駕駛輕型貨車的徐某，他在行車時被交警截查，經檢測後徐血液內的酒精濃度竟高達347mg/100ml，超標超過3倍。另外，交警於同日亦截獲網約車司機在朋友聚會飲酒後，仍然心存僥倖開車，最終被逮捕。

再者，警方表示更有司機在酒後接送傷者至醫院，司機在喝了啤酒後，因為家人被馬蜂蟄傷，急需送醫救治，情急下冒險開車。但交警並沒有接受其解釋，為傷者聯繫送醫車輛後便將涉事司機帶回警署處理。交警表示，很多司機缺乏危機意識，在被捕後仍辯稱自己平時酒量好，能喝下20瓶酒，認為喝了2瓶酒問題不大，於是為友人代開車。

警方透露有年輕母親竟在醉酒後搭載孩子駕車回家，母親更一度拒絕接受呼氣式酒精測試，最後在多番勸導後終接受檢測，證實超標。此外，警方亦拘捕一名飲酒後無牌駕駛電單車的男子，對其罰款7500元人民幣（約8400港元）以及行政拘留3天。