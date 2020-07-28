新冠肺炎：王毅指中國疫苗將成全球公共產品

中國外長王毅周一（27日）與阿富汗、巴基斯坦和尼泊爾外長，舉行應對新冠肺炎疫情視像會議，就加強四國合作提出4項倡議，提到個別國家將疫情「政治化」、病毒「污名化」，為自身政治需要不惜歪曲事實、破壞合作。他強調，中國完成研發疫苗並投入使用後，將作為全球公共產品。

王毅主持會議，指四國應鞏固抗疫共識，加強溝通協調，借鑒中巴聯防聯控機制，拓展四國聯防聯控，就疫情防控、復工復產和人員往來作出妥善安排。同時，盡快開闢人員「快捷通道」和物流「綠色通道」，在陸路口岸加強邊境地區聯防聯控，就疫情通報、防疫管控、突發事件處置制定共同認可的標準操作流程，開展四方合作。

王毅又指，中方將繼續支持阿富汗、巴基斯坦及尼泊爾抗疫，提供物資支持，分享防控經驗和診療技術；促進疫後復蘇和經濟發展，推動重點合作項目盡快復工復產，保持產業鏈供應鏈穩定，並發揮地緣優勢，加強四國同中亞國家交往與聯通，維護地區和平穩定。

與會三國支持上述4項合作倡議，感謝中方提供醫療物資援助和糧食支持，分享抗疫防控經驗，並支持在疫情期間，阿富汗實現人道主義停火。