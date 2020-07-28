趙克志促公安機關做好防汛救災工作　保障人民安全

國務委員、公安部部長趙克志周一（27日）在全國公安機關視頻調度會上，要求各級公安機關要進一步做好防汛救災工作，周密安排部署，統籌抓好維護安全穩定和防汛救災、疫情防控等工作。

趙克志要求，各級公安機關要積極參加監測預警、堤庫排查、應急搶險、受災群眾安置等各項工作，全力開展救援處置，保障人民群眾生命財產安全；進一步細化預案措施，強化應急救援力量，備足備齊各類防汛搶險物資裝備。

針對新疆和東北等地局部爆發疫情，趙克志指有關地方公安機關要全力配合做好社區防控、患者救治和人員密集場所管理，積極協助開展流調溯源等工作，並加強邊境一線巡邏查緝管控，嚴格落實口岸閉環管理措施，築牢外防輸入的堅固防線。

趙克志提到，各級公安機關要充分認識和準確把握當前維護安全穩定面臨的形勢任務，以最高標準、最嚴要求和最周密的措施，全力抓好當前維護安全穩定各項工作，堅決維護國家政治安全和社會大局持續穩定。

面對深刻變化的外部環境和嚴峻複雜的鬥爭形勢，他要求各級公安機關需嚴密防範、嚴厲打擊境內外敵對勢力的搗亂破壞活動，深入開展反滲透、反顛覆、反分裂、反邪教鬥爭。同時，依法嚴厲打擊各類突出違法犯罪活動，嚴防發生個人極端暴力案件及其他公共安全事件，保持對暴力恐怖活動的嚴打高壓態勢。