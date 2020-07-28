內地三部門聯手　查處違法開展涉外調查機構

內地近期開展查處外商投資企業是否違法從事社會調查，重點包括外商投資准入特別管理措施的執行情況，對從事市場調查的對外商投資企業，調查是否採取中外合資、中外合作經營方式；如涉及廣播電視收聽、收視調查，調查是否由中方控股。任何機構如違法開展涉外調查，將依法查處。

據市場監管總局微信公眾號周一（27日）消息，近年內地出現部分企業違法開展涉外調查、擾亂正常的涉外調查市場秩序等現象。為遏制有關問題，市場監管總局、國家統計局、商務部決定根據相關規定，聯合開展專項執法檢查，並就有關工作發出通知。

通知內容指，是次調查對象主要是經營範圍中含有涉外調查、市場調查、社會調查等表述，以及取得涉外調查資質的機構。對未取得涉外調查資質認定的機構，調查有關機構是否違法從事涉外市場調查或社會調查。對已取得涉外調查資質認定的機構，則調查有關機構在開展涉外社會調查活動前是否已經取得統計部門的項目批准。

是次聯合執法查處行動由市場監管部門牽頭，並由統計、商務部門負責查處，有關工作將分階段進行，預計於7月底前完成工作部署和摸底排查；8月底前開展集中執法檢查，嚴查違法違規行為；10月底前作總結，完善相關工作制度措施。各地執法檢查情況由省級市場監管部門滙集整理後，於11月15日前報送市場監管總局，同時抄送國家統計局、商務部。