操場告示板性別教育內容惹議　校方：與學校無關

河南鄭州鞏義市一間中學操場旁邊告示板，近日出現「貞潔女子的後代更聰明」、「女性穿着暴露的危害」等具爭議內容，有網民反映事件，認為宣傳內容有誤導成份。校方周一（27日）回應指，操場由夾津口鎮政府管轄，告示板的裝設與學校無關。鎮政府稱，未知告示板的負責部門，暫未明確會否作出整改。

內地傳媒周二（28日）報道，涉事告示板位於夾津口鎮之樸中學操場旁，內容主要涉及性別教育，包括指出穿着暴露、墮胎、婚前性行為等行為有害，又從多個方面「論證」，更加上「科學研究表明」、「研究表明」等表述。

宣傳內容提到，科學研究表明貞潔女子生育的後代更聰明，而濫交者的後代智商會很低；另聲稱濫交會提高基因多樣性，令孩子患上各種遺傳疾病。同時，告示板上更有「手淫者貧賤一生」、「如果不徹底戒除手淫，你想出人頭地、光宗耀祖是不可能的，一輩子翻不了身」等爭議言論。

校長就宣傳內容回應稱，學校操場由夾津口鎮管轄，校內後門可通向告示板。該校一名張姓老師稱，告示板設於操場西南角，距離學生日常活動的區域相對偏遠，但學生跑步時會經過；操場平日對外開放，告示板並非學校製作，已安裝至少1年以上。該老師表示曾閱讀告示板上內容，感覺總體可以，但「有些地方尺度稍微大了一點」。