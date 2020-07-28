上半年赴台港人較去年增逾一倍　下半年料再增

據台灣的移民署數據顯示，今年上半年香港人赴台並獲得居留許可的人數達到3161人，較去年同期增逾一倍；至於獲得定居許可的港人則有722人，也較去年同期多逾100人。在台北，去年前往當地中小學就讀的港人數目，也較前年多逾兩倍。移民署預計，下半年赴台港人數目將更多。

據統計，過去5年上半年赴台獲居留許可的港人數目均約1000人，去年上半年則有1464人。以往踏入每年9月，都是港澳學生赴台就學的旺季，單月申請居留人數均突破千人，台移民署因此估計，下半年還會有更多港人申請赴台居留或定居。移民署指出，港人移居台灣以依親（即家庭團聚）、投資、就業等目的為主。

今年6月30日，港區國安法正式通過並實施，台灣隨即由陸委會設立「台港服務交流辦公室」，為港人提供諮詢服務。為配合當局，台北市政府亦在其新移民專區網站設置「港澳專區」，協助港人到當地移民、投資及就學。據報道，專區正式推出前3周的測試已有2350人次瀏覽，至今瀏覽人次更超過1.7萬。

隨着港人移民台灣數目增加，台北市教育局資料顯示，2019至2020學年港澳赴台北就讀小學、中學和職業學校的人數共39人，遠超2018至2019年度的12人。據台媒引述教育局稱，暑假至今未滿1個月，已有8名港人申請下學年赴台北入讀小學。