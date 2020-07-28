寸灘站水位退至警戒以下　官指或有更多洪峰

長江今年第3號洪水周一（27日）通過重慶，水位逐步回落。長江委水文上游局寸灘水文站周二（28日）上午7時水位180.48米，相應流量每秒4.37萬米，已退至警戒水位以下0.02米。水利部部長鄂竟平日前在指導地方做好防洪工作的會議上稱，未來還可能有新的洪峰出現，防汛抗洪形勢仍然嚴峻。

周一重慶長江和嘉陵江兩江交匯的朝天門碼頭，門洞位置明顯水漲。而在朝天門碼頭所屬的渝中區，大型水果市場和地盤被洪水大面積淹沒。長江寸灘站當日傍晚6時40分出現洪峰水位181.95米，相應流量每秒5.06萬立方米，超警戒水位1.45米。之後寸灘站水位連續回落，至晚上9時水位降至181.76米，相應流量每秒49,200立方米。據中央氣象台預報，周三（29日）起長江中下游地區雨水明顯減弱。未來數日，降雨地區將集中在四川盆地、華北及東北，江南中東部、華南、內蒙古西部等地則天氣炎熱。

三峽集團長江電力三峽梯調中心主任助理鮑正風周一接受官方電視台訪問時稱，長江第3號洪水的洪峰流量每秒6萬立方米，是三峽自2003年建立水庫以來洪峰排名第5多。但他表示，今年的洪水是比平常的洪水「稍微要大一點點」，按照三峽設計的防洪能力，最大是每秒9.8萬立方米。 他舉例說等如一個成年人到游泳池，設計洪水基本上可以浸到頸部，但今年的洪峰大概只浸到膝部。

國家防總副總指揮、水利部部長鄂竟平指出，針對未來降雨趨勢和洪水預報，要重點落實多項措施，包括精細調度三峽水庫，既要保證水庫水位不至太高，留足庫容準備迎接還有可能出現的大洪水，同時確保中下游幹流和洞庭湖重要堤防的防洪安全。其次是要進一步加大淮河流域的洪水排洩力度，盡快降低洪澤湖水位，做好沂沭泗水系暴雨洪水應對工作。另太湖流域即將進入颱風活躍期，太湖水位雖降至保證水位以下，但仍超警0.83米，因此要繼續加大太湖流域洪水外排力度，減少太湖高水位與颱風遭遇的風險。