非法集資近7億人民幣　疑犯棄妻捲款潛逃9年落網

四川綿陽江油市男子李某偉，涉嫌2010年6月夥同妻子李某萍等人，以虛假項目非法集資逾6.9億元（人民幣，下同，約7.7億港元），在資金鏈斷裂後棄妻捲款數千萬潛逃，受害者多達11,364人，涉及28個省市。警方追查多年，本月20日終在綿陽市拘捕潛逃9年的李某偉，目前已移交天津市公安局處理。

李某偉交代，當年項目資金鏈斷裂後，便瞞着妻子攜款逃回四川藏匿，與家人朋友斷絕來往。在逃期間，他先後用贓款在成都、綿陽等地，利用假身份購置多處房產和私家車，並在綿陽與一名女子同居。對於如何募集到大額資金，他認為除有具體的投資項目外，大多數投資者甚至不知何謂「私募股權基金」，只關心能獲多少利息及收回本金。

警方指，李某偉夫婦在2010年初，經朋友介紹認識同案被告李某宏。3人曾被傳銷組織欺騙，於是以個人經驗，同年6月在天津市濱海新區註冊成立「活立木」公司，對外謊稱籌建國家級林產業交易大廈的「低碳大廈」項目，借項目股權融資的形式公開募集資金，並通過互聯網及宣傳冊公開宣傳。同時，他們委託他人製作公司網站，租用美國的伺服器營運網站逃避檢查。

他們以活立木企業的名義與投資者簽訂融資合約，設定投資額為2萬元至50萬元（約2.2萬至56萬港元）不等的投資數額，投資期為3個月、7個月、13個月，並按月返還相應利息。同時，投資者按照投資額劃分成不同層級，只要介紹新投資人，就可按比例返還佣金。警方在2011年3月接報調查，李某宏、李某萍先後被捕獲刑。