副廳長著作《平安經》惹熱議　官媒：一日可寫10萬字

吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長賀電早前出版書籍《平安經》，近日在網上引起熱議；書中羅列各種不同主題，惟舉出的例子、內容均以「XXX平安」來撰寫，各頁均出現大量「平安」兩字。官媒周二（28日）亦發文調侃，指即日能創作10萬字的《健康經》，「有沒有出版社願意出版？」而公安廳同日回應，上述著作屬賀電業餘時間個人行為，暫不方便接受採訪。

有網民周一（27日）在微博發布7張《平安經》的封面照片以及書中內容的照片。封面圖片顯示，該書由賀電所著，而書中內容顯示，該書以「XXX平安」為主題，如該書第10篇「人類眾生平安」之「眾生身心平安」章節裏，「身心平安」的內容寫有「眼平安，耳平安，鼻平安，舌平安，身平安，意平安」，作者將人的臉相列舉一遍，例子後面加上「平安」二字。而其他內容以此類推，或冠以地名、行業名稱等。

人民日報在其官方微博「俠客島」發文，指看到平安經，歡迎網民一同品鑑其最新創作《健康經》的成果，內客寫有「俠客島健康，島叔健康，島妹健康，島友健康，所有網友健康」，最後更直言：「有沒有出版社願意出版的？我今天能寫10萬字，大概下午六點交稿」。有網民見後均留言指出：「我也要出書，《開心經》有人想買嗎？」

內地傳媒發現，吉林省應急管理廳微信公號在今年4月9日曾轉發該書並稱讚「值得一讀」；同年5月9日則發布作者為張詠的拜讀感言，寫道《平安經》作為是歷代和當代僅見的首部平安經書，作者賀電先生博學多識，從其著作《平安經》可感知到「學者深邃的靈魂和寬廣的情懷」。另據公開資料顯示，賀電是法學、書法文獻學博士，博士研究生導師；歷任吉林省公安廳處長、吉林市委常委、市委政法委書記、市公安局局長等職。

另外，人民出版社周二澄清，該社從未出版《平安經》一書，也從未同意與任何單位聯合出版該書；對於該社名義出版該書的行為及其相關責任人，將保留追究法律責任的權利。