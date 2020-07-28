美倡參與環太平洋軍演　台國防部：爭取擔任觀察員

美國參議院日前通過《2021財政年度國防授權法》，建議美軍需具備拒絕大陸迅速控制台灣，造成既成事實的能力，並建議邀請台灣參與環太平洋軍事演習（RIMPAC）。台灣的國防部周二（28日）表示，目前未獲正式通知，但會以循序漸進方式，優先爭取擔任觀察員參與人道救援等課目。

台國防部周二上午召開例行記者會，發言人史順文少將指出表示，軍方會把握當前台美合作的良好契機，在有助於區域和平穩定、確保台灣利益、符合軍事戰略及整體防衞構想下審慎評估，以循序漸進方式，優先爭取擔任觀察員，參與觀察聯合計劃作為與人道救援等重點科目。

另據台媒報道，解放軍機近日頻繁繞台，駐地台南空軍基地的經國號（IDF）戰機飛行時數暴增、負荷量大。史順文回應，軍方對於解放軍機相關動態都嚴密掌握，並派遣兵力應對，至於詳細數量因涉及兵力運用，不便多作說明。

此外，就大陸籍宏翔運沙船周日（26日）於澎湖附近翻覆，台灣海巡艦艇與大陸公務船、搜救機直升機共同救援，惟事發地點則位於台灣海峽中線以東。史順文表示，此案由台灣搜救中心依照分工執行救援，國防部基於人道救援立場，會嚴密監控非武裝中國救援直升機及船隻。