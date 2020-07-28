新冠肺炎：福州進入戰時狀態　阻斷輸入疫情

遼寧大連新冠肺炎疫情蔓延全國多地。福建省福州市日前通報一宗由大連輸入的新冠肺炎無症狀感染者，福州市新冠肺炎防控工作應急指揮部隨即召集相關部門和縣區採取各項處置措施，並要求各縣區進入戰時狀態，全力阻斷疫情擴散。

據了解，該宗由大連輸入到福州的病例為一名43歲遲姓男子，他居住於大連市甘井子區大連灣。本月18日他乘坐中國聯合航空KN2301航班由大連飛往福州長樂機場，同日乘坐機場巴士前往倉山萬達廣場附近，轉乘的士前往高新區陽光城翡麗灣其工作的地盤。晚上7時他離開地盤，並入住台江區廣達路華億酒店。

自本月19日至24日，遲男大多數時間均留在地盤，期間曾前往晉安區勞動大廈辦事，又在該區南平西路一間煎包店，以及在酒店附近的漢堡包店用餐。他又曾到動物園站和森林公園遊玩，期間主要乘坐巴士。到本月25日上午9時，他前往省人民醫院就診，同日晚上10時經檢測為無症狀感染。翌日凌晨轉送到福州肺科醫院隔離觀察。

病例通報後，省、市、區三級衞生健康行政部門和疾控機構連夜會商，決定由一組人員前往省人民醫院，排查遲男赴福建前後的接觸史、旅居史、去過場所、遊玩場所、就餐場所、乘坐交通工具及就診情況等，以追溯疫情傳染源，和判定密切接觸者。同時安排另一組人員赴福州高新區等地，就該病例工作、生活的建築地盤等區域開展現場處置和調查病源。

截至周一（27日）晚上11時，疾控機構共對1495人進行病毒核酸檢測，包括25名正接受集中隔離的密切接觸者；遲男工作生活的地盤及周邊居民297人；遲男曾乘坐飛機、巴士等交通工具一般接觸者461人；遲男於晉安區、台江區、鼓樓區相關場曾接觸712人。目前604人已完成檢測均無感染，其餘人仍在檢查中。