與家姑爭35萬人民幣賠償　狠女從墳墓挖出亡夫骨灰盒

江蘇揚州市一名龐姓女子，日前因不滿劉姓家姑獲法院判定，可分走已故丈夫仲某的意外賠償金，竟將骨灰盒從墳墓挖出，再放在對方屋外抗議。她擔心賠償金會落入仲某兄長手上，提出款項需交由中間人保管，卻遭劉婦一口拒絕。當地司法所指，龐女應按判決書執行，將繼續為雙方調解。

龐女指，丈夫去年底在廣東打工時意外去世，家屬可獲150萬（人民幣，下同，約168萬港元）賠償，款項隨後存入她的戶口。惟劉婦今年3月時告上法庭，要求分一筆賠償。法院審訊後，判定原告可獲35.7萬元（約40萬港元）。

她擔心家姑獲賠償後會出問題，一直不願就範，更砸毀墳墓搬出丈夫的骨灰盒，又認為仲某兄長從中作梗，表示若有關款項用在家姑身上，她願意將賠償金交出，又提出可將錢交給中間人保管，對方有需要才提取。劉婦態度堅決，拒絕有關建議；仲某兄長指母親生活需要用錢才要求分一筆賠償，認為龐女行為極端。

當地村幹部和司法部門一直設法調解，由於雙方互不讓步，最終不了了之。當地司法所工作人員表示，劉婦精神正常，絕對有能力管理賠償金，龐女應該按判決書執行。