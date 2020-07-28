就華為南海問題反駁蓬佩奧　華外交部：美借國際法謀私利

中美關係緊張，美國國務卿蓬佩奧日前以為侵犯人權的政權提供物質支持為由，對中國科技巨企華為等中國企業的特定僱員實施簽證限制。對此，中國外交部發言人華春瑩周二（28日）在社交網Twitter發文，指最大的侵犯人權者卻以人權為藉口打壓中國公司，是何等諷刺。另一邊廂，針對南海問題，中國外交部批評，美國是慣於借維護國際法之名，行謀取一己私利之實

華春瑩表示，美國以國家安全原為由，一直威脅他國別與華為做生意，然而卻未有提出任何證據，之後轉向人權問題，形容由最大的侵犯人權者做出此舉是多麼的諷刺。蓬佩奧周日（26日）指出，美國國務院已對華為等企業的特定僱員實施簽證限制，該些公司物質支持侵犯人權的政權，並稱與華為合作就是與侵犯人權者做生意。

另外，針對蓬佩奧日前稱南海不是中國的「海上帝國」，並稱中方違反國際法。對此中國外交部發言人汪文斌周二在例行記者會表示，中國的南海政策沒有變化，維持連續性、穩定性，中方一貫嚴肅認真履行包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，從未擴大主權聲索，堅持尊重史實的基礎上按談判協商解決領土和海洋權益爭端。

江續指，蓬佩奧口口聲聲要按國際法行事，但美方慣於借維護國際法之名，行謀取一己私利之實，並以美方已退出了10多項國際條約和國際組織為例，指對國際法合則用、不合則棄是美一貫立場。他又強調，在南海搞「軍事化」、製造地區局勢緊張的正正是美國，而非中國，美國實際上是蓄意離間中國與東盟國家的關係；並稱中方要告訴蓬佩奧，南海不是美國的夏威夷，如少數美國政客試圖把南海攪渾，所有愛好和平的人均不會答應。