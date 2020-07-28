美稱中國種子包裹具危害性 華外交部：涉案郵件屬偽造

美國多個州分的居民近日收到來自中國的不明包裹，而裏面裝有從未訂購過的種子；當地農業部門聲明，稱有關種子包裝或具侵入性等危害。對此，中國外交部發言人汪文斌周二（28日）在例行記者會上回應，指有關包裹上列明的中國郵政單據屬於偽造，促美方將假貨退回中國，以便展開調查。

汪文斌表示，植物種子屬於萬國郵聯禁限規定的範圍，中國郵政嚴格執行，嚴禁收寄種子類的物品。對於美國相關部門的說法，經與中國郵政確認，該批郵件上的中國郵政單據單屬於偽造，其布局、信息等存在許多錯誤。另中國郵政見前已聯繫美國郵政，籲將該批假郵件退回中國，以便中方開展調查。

據此前報道，美國華盛頓州、猶他州等20多個州分，近日均有居民分別收到上述包裹。美國農業部上周五（24日）發文警告，指種子可能是對家畜和本地植物有害的入侵性物種，呼籲民眾切勿栽種；又指包裹屬農業走私，要求收到的民眾上報當局。

另外，台灣一名林姓網民指，自己公司在今年7月初，也收到了一個奇怪包裹，包裝上寫着「植物培養土」但裏面實為她不認識品種的植物種子，由於她並不認識寄件人，且寄出地點為上海青浦區。於是便打電話到台灣農委會諮詢，在動植物防疫檢疫局幫助下，林女把土壤送去台北松山機場檢疫站。