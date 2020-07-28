坐擁36套房產仍謊稱無房　正廳級官員貪污等罪成獲刑18年

內蒙古自治區國防科學技術工業辦公室前主任、內蒙古自治區經濟和信息化委員會前副主任（正廳級）文民，涉坐擁36套房產卻還謊稱無房，個人共計5238萬元（人民幣，下同，約5876萬港元）不能說明來源等，近日貪污罪、受賄罪、巨額財產來源不明罪、隱瞞境外存款罪、濫用職權罪成，被通遼市中級法院判囚18年，並罰款180萬元（約201萬港元）。

現年59歲的文民自1995年任包頭市白雲礦區區長以來，在承攬工程、專項資金、職務晉升、調動工作、拉近關係等方面為他人謀利，索要或收受官員、企業經營者、個體工商戶等贈送的房產、股票、銀行卡等。

2004年以來，他先後任阿拉善盟委組織部長、行署副盟長，內蒙古自治區發改委副主任，自治區經貿委副主任，自治區國防科工辦主任（正廳級）。期間在2011年，一間城礦公司所申報的中央預算內投資，多份材料有篡改、造假等問題，然而由於與公司負責人有交情，文民仍簽批上報，最終使該公司非法獲取資金1000萬元（約1121萬港元），而該批資金大部分被揮霍，文民卻從中收受逾百萬元（約112萬港元）感謝費。

1998年至2018年3月近20年內，文民無視黨紀國法，非法收受他人財物等犯罪事實多達3多宗，涉案金額達687萬元（約770萬港元）。另外他不如實填報個人事項，實際擁有房產36套，遍布全國多地甚至遠至澳洲，對外卻謊稱自己沒有房產，租房子住。一審判決後，文民不服提出上訴。二審目前尚未開庭。