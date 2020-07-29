學校辦夏令營安排學生跨市補課　區教育局責令整改

網傳浙江溫州市甌海區有學校為躲避教育部門監管，竟借舉辦夏令營為名，組織150名學生跨市補課，更額外向家長收取每日110元人民幣（約130港元）的費用。甌海區教育局已約見該校校長，勒令學校停止補課，校方需在限時內整改，否則教育部門將減少該校招生計劃，甚至吊銷辦學牌照。

涉事的育英國際實驗學校，上周約有150名中三學生，在校集體出發前往台州市臨海補課。據網傳圖片，不少家長送孩子到學校門口，學生手持行李箱集合，校外停泊至少兩輛旅遊巴。有知情者透露，3個班級是自願補課，另有1個班級是強制參加，校方更向家長承諾夏令營與在校上課一樣，由老師現場授課。

甌海區教育局約談校長，對方辯稱初中學生早已放假，補課應是家長自行組織，與校方無關。惟教育局不接納校方解釋，指校方以夏令營為名，舉辦收費補課，已違反相關規定，必須立即停止相關活動，同時向當局提交檢討報告。

當地教育部門規定，不允許任何形式的有償補課，但有家長認為暑假補課十分常見，又認為學校多年來舉辦不少類似活動，有人甚至稱即使學校不辦補課，家長亦會安排子女到坊間的培訓學校，如今反而更方便。