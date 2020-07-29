昆明市推出78條惠台措施　促進經濟文化交流合作

雲南昆明市政府日前正式印發《促進昆台經濟文化交流合作若干措施》（下稱《措施》），共有78條，涵蓋昆台經貿交流合作，社會文化交流，台灣同胞在昆明市學習實習、就業創業、居住生活三大類，目的是吸引台商投資、促進兩岸關係和平發展。

昆明市政府周二（28日）召開新聞發布會，市發展和改革委員會副主任梅俊輝表示，台商在昆明市投資全面實行准入前同等待遇，負面清單以外的項目屬地備案即可，除法律明令禁止外，所有行業均向台商投資企業開放。《措施》指出，台商可享受財稅、金融、服務保障等方面的扶持政策，並享受昆明市已出台相關扶持政策。

《措施》又指，台灣人子女可入讀昆明市公辦和民辦普通中小學和幼兒園。同時，台灣籍及台灣同胞考生在昆明市參加中考、報考普通高中，享受6分的照顧加分；台灣籍考生在雲南省參加高考，享受10分的照顧加分。

《措施》鼓勵台灣青年到昆明創業；台資公司引進的精英，可申報「春城計劃」高層次人才引進工程，經專家評審後，給予入選者每人50萬元（人民幣，下同，約56萬港元）的一次性工作生活補貼、100萬元（約112萬港元）項目經費。此外，台胞可享受參加職工基本養老保險、城鄉居民基本養老保險、失業保險等昆明市民同等待遇。