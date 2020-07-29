懷疑枕邊人出軌　男子木棍殺妻被判無期徒刑

河北邯鄲市一名趙姓男子因懷疑郭姓妻子出軌，持木棍襲擊對方頭部，致其死亡。之後，趙男被起訴。中國裁判文書網周二（28日）公布案件判決，邯鄲中級人民法院以故意殺人罪判趙男無期徒刑，剝奪政治權利終身。

判決書指，趙男是河北廣平人，與妻子一同經營麵店。案件源自2018年夏天，郭女一名初中同學劉某曾到二人的店內看望郭女並用餐，此後二人開始使用微信聯絡。這一情況被趙發現後，他懷疑妻子與劉某有不正當關係。2019年初，郭女去參加同學聚會，趙發現她每次聚會後都會背着自己玩手機，更刪除與別人的聊天紀錄，於是對妻子起疑。

到了2019年8月28日，郭女在使用趙男手機與他人聊天時，曾將聊天內容刪除，這一舉動引起趙男不滿。二人其後在家中發生爭執，趙從房門後拿起一根木棍朝郭頭部猛擊數下，將其打倒在地。木棍被打斷後，趙又從院內找到另一木棍再次打向女方頭部，導致她死亡。隨後，趙離開家中，直至翌日中午才將殺妻一事告知親戚後，再到公安機關投案。

經法醫鑑定，郭女身上多處骨折，而且有大腦及小腦亦有嚴重內出血，最終致死。案發後，郭女家屬發出諒解書，對趙男的行為表示諒解，請求法院從輕判處。法官認為趙故意剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪，但考慮到犯罪後自首，如實供述自己的犯罪事實，因此判處無期徒刑。