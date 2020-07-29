以學生家長社經地位派位　農民工子女被分配到偏遠學校

廣西東盟經濟技術開發區近年吸引了愈來愈多的外來勞工移居當地，但隨遷子女入學產生不公平現象。不少家長近日向內媒反映，子女在小學派位中被分到離中心區域數十公里外的學校，接送子女頓成家長的一大難題。更有家長控訴當地採用的派位積分制竟以家庭社經地位為指標，令家境貧困的學生只能分配到偏遠的學校。

來自廣東的王先生接受內媒訪問時指出，其子即將入讀小學，但被分配到離家近20公里外的學校，而到校的必經之路更是意外多發路段，他擔心兒子上學路上的交通安全問題。加上他與妻子均要上班，根本沒有時間接送兒子。

王先生又指有213名孩子與他家情況類近，他們被分流到離管委會所在地約12公里的武帽小學、約16公里的正安小學，更有被分配到51公里外的團結小學。另一位家長黃先生表示，孩子之所以不能分配到就近學校，是由於家長積分不足。他指當局會按家庭經濟狀況為派位加分，家長交稅愈多，子女就能得到更高分數。而且家長學歷亦會被考慮，他指出自己只是農民工，學歷收入均不高，令孩子被分配到偏遠學校。

據了解，當地在今年5月首次推行《義務教育階段異地務工人員隨遷子女積分制入學實施辦法（試行）》，當中規定積分制共有五個積分項目，分別為服務年限、居住年限、參保年限、納稅情況及加分項。在加分項方面，當局會按父母教育水平、父母職業資格、居所情況、父母獲獎情況等為他們的孩子派位加分。

對於被批制度不公，當地教育文體局副局長蒙立桓回應，該積分制在公布時家長並未有提出反對，而且當局盡力滿足就近入學需求，以目前中心區域學校的硬件條件，實在已經沒有空餘教室可供使用。為緩解學位不足問題，當局已着手興建新的校舍。