日自民黨跟隨美國立場　擬促政府限制使用中國App

日本執政自民黨的「規則形成戰略議員聯盟」會長、前經濟再生擔當相甘利明周二（28日）透露，該聯盟在考慮美國的要求後，決定向政府建議限制使用中國企業推出的應用程式（App），以免國民個人訊息被收集外流，落入中國政府手中。據報，有關建議主要是針對廣受年輕人歡迎的中國影片分享平台抖音海外版TikTok。

甘利明周二在出席議聯會議後，向傳媒表示：「訊息如何被收集和利用，已經進入了必須從有別於以往的廣闊視角，看待訊息相關器材和軟件的時代。」他又指，有關建議是基於美國要求而作出的應對。當日的會議亦討論了為防止機密情報和尖端技術流向他國，就強化經濟保安體制，開展法律完善工作的必要性。

規則形成戰略議員聯盟的建議，擬要求在《電氣通信事業法》等基建相關法令中，加入有安全保障的條文。共同社分析，此舉或是受到中美近日在高科技領域和供應鏈上，日趨脫鉤的經濟動向。TikTok近日已因中印糾紛而被印度禁用，美國國務卿蓬佩奧本月亦曾表示有意禁用；TikTok則否認有向中國政府提供數據。