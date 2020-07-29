新冠肺炎：內地增101宗確診　大連取消中國國際啤酒節

國家衞健委周三（29日）通報稱，截至當日凌晨，內地新增101宗確診病例，其中98宗為本土感染、3宗境外輸入病例，無新增死亡病例，為三個月以來首次出現過百宗確診個案。遼寧大連近日疫情持續，組委會決定取消舉辦中國國際啤酒節；而北京市出現一宗關聯病例，有患者早前與丈夫和來自大連的高姓患者聚餐後感染。

國家衞健委周三通報稱，內地新增的境外輸入病例分別為廣東2宗、上海1宗；本土病例為新疆烏魯木齊89宗、遼寧8宗、北京1宗；無新增死亡病例，新增27名無症狀感染者。目前仍有482名患者留院治療，其中25人為重症患者。

北京新增的確診病例為53歲解姓女子，她與丈夫於本月18日和大連早前發現的無症狀感染者高某，在錦州凌海市大有經濟開發區的大連情小漁村餐館聚餐，高某翌日返回大連後染疫，解女翌日亦返回北京。

目前解女和高某的49名密切接觸者已接受14日集中隔離觀察，經兩次核酸檢測均顯示無感染，涉事餐館已全面消毒和暫停營業。

第21屆中國國際啤酒節博覽會組委會周二（28日）宣布，取消原定於今年8月7日至16日在大連星海廣場舉辦的中國國際啤酒節。通知稱，近日因大連爆發疫情，為避免人群聚集引發交叉感染，遂決定取消啤酒節。