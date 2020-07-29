因噪音爆衝突　男子持鉸剪傷人判監3年10月

廣東省惠東縣鄭姓男子前年因噪音問題與鄰居爆發肢體衝突，期間鄭男用鉸剪刺向對方，造成鄰居2人重傷。鄭男一審被裁定故意傷人判刑3年10月。他不服上訴，惟法庭裁定其行為不構成正當防衞，維持原判。

據了解，2018年6月24日深夜11時許，鄭男弟弟家中冷藏庫發出噪音惹來歐姓鄰居投訴，雙方一度爆發衝突，雙方更拿出利器。及至翌日凌晨零時10分，鄭男前往歐某家門外，雙方再爆衝突，歐某一方有人先向鄭男動手，鄭男其後持鉸剪將對方2人刺至重傷，另3人輕傷。

案發後，鄭男被控故意傷害罪，歐某一方6人被控聚眾鬥毆罪。今年4月26日，惠東縣法院對案件一審時認為，鄭男當日隨身攜帶鉸剪到場後，主動挑起事端，其行為不符合正當防衞的時間條件，故裁定鄭男故意傷害罪成。同案歐某等6人，其後因證據不足，5月26日獲惠東縣檢察院下達不起訴決定書。

鄭男其後對一審裁決提出上訴。其律師提出，鄭男到達案發現場看見姪兒被歐某一方掐頸，雙方才發生口角，並非鄭男主動挑起事端，應屬於正當防衞。惟7月21日二審法院認為，鄭男及其律師在此前的偵查和庭審階段均未提及姪兒被掐頸才作出防衞。同時現場閉路電視亦拍到鄭男到場後便馬上從車上拿鉸剪走向歐某等人並辱罵，故認定鄭男的行為不屬於正當防衞，駁回上訴。據鄭男的律師周一（27日）表示，他們一方不服二審裁定，將提起刑事申訴。