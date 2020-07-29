廣州高速出口建成3年不開通　負責人：徵地拆遷難

入口處設有路障，指示牌上通往黃埔大道的指示被黑布遮住。

廣東廣州環城高速一條連接一般道路和高速公路的車路（內地稱匝道），自2017年改造建成，原意可通往該市主幹道黃埔大道，減輕交通負荷，但至今未有啟用，只留下一段「斷橋」。廣州交投集團指，由於徵地拆遷困難，黃埔大道東出口無法建設，目前已向交通管理部門反映，爭取盡快建成。

該匝道通過東圃立交自環城高速而建，卻一直未開通通往黃埔大道的出口。該匝道設施齊全，路面瀝青已鋪好並畫好道路交通標線，車路上方及兩側的指示牌已設置，但牌上通往黃埔大道的指示被人用黑布遮住。由於出口處設有路障，行經車輛只能沿匝道調頭回環城高速，部分路段更被人堆放廢舊的共享單車。

有司機表示，中心城區和番禺區之間多條道路在繁忙時段塞車嚴重，一直希望通過已建好的黃埔大道出口上班，惟匝道不開通只能「兜路」，有時遇上塞車更令行程耽誤超過15分鐘。

廣州交投集團相關負責人指，目前已建好的黃埔大道出口，實際上是環城高速東圃立交的黃埔大道西出口，按規劃應有黃埔大道東出口，兩個出口分別通往天河中心區及黃埔區。由於東出口一直無法建設，只開通西出口會增加黃埔大道塞車的機會，故在3年前申請開通西出口時，交警部門已提出在東出口未建成開通前，西出口亦暫不開通。

負責人表示，自2017起已收到市民對西出口不開通的投訴建議，集團將向交通管理部門反映，力爭盡快建好東出口及開通西出口，做好引導措施緩解西出口未開通的不便。