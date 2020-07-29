醫院前院長騙保囚14年半　133幹部官員涉案受查

重慶學府醫院前院長張某因騙取醫保資金並多次向社保局相關負責人行賄，一審被判囚14年半。張某不服上訴，但遭駁回。因此案受查的幹部和公職人員為數多達133人，當中包括已因受賄被雙開的重慶市南岸區社會保險局前局長文瑛。

2018年1月，重慶市南岸區紀委監委接獲民眾舉報稱，時任南岸區人力資源和社會保障局副局長、區社會保險局局長文瑛收受學府醫院賄賂，為醫院增加醫保額度。經查，2013年1月至2018年7月間，文瑛分14次收受4家醫院和張某個人現金共約128萬元（人民幣，下同，約144萬港元）。

據中紀委監委今年6月年發表關於醫療亂象的文章指出，重慶市人社局和南岸區社保局2017年接到舉報，到學府醫院進行審計和檢查，文瑛卻授意區社保局不認真配合調查，致未查出學府醫院騙保實情。其後，調查人員揭發南岸區學府醫院於2013至2017年間，通過違規招攬病人、提供虛假診療記錄、大肆篡改信息數據等手段，累計騙取醫保基金高達1429萬元（約1602萬港元）。

經查證，張某任職期間，重慶學府醫院共計騙取醫保資金875萬多元（約981萬港元）。另張某又與醫院董事長梁某合謀向文瑛行賄共47萬元。案經一審，法院判張某詐騙及單位行賄罪罪成。張某不服上訴，又指自己非詐騙犯罪主犯，原判認定其詐騙金額證據不足。

惟重慶市第五中院二審認為，張某身為學府醫院院長，負責醫院日常運營和管理，其在共同犯罪中並非起次要或者輔助作用；另張某與他人有組織地騙取國家醫保基金，性質極為惡劣，社會危害性極大，原判已綜合考慮張某有立功情節，量刑並無不當，因此維持原判。