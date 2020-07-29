新冠肺炎：大連疫情以年輕人居多　室內經營場所即日關閉

遼寧大連市政府周三（29日）舉行疫情防控新聞發布會，市衞健委副主任趙連指，自本月22日起，大連累計52宗確診個案，其中30人為大連凱洋海鮮公司員工；本次疫情以年輕患者及無症狀感染者佔多，全市經營場所及室內密閉場所即日起暫停營業。

市衞健委指，52宗確診個案中，有30人為大連凱洋海鮮公司員工，9人為該公公司員工接觸者，9人為大連灣街道的居民，4人為確診病例或無症狀感染者的密切接觸者。所有確診患者均在醫院集中隔離治療，目前病情穩定。

全市經營場所及室內密閉場所暫停開放營業，包括影劇院、書店、圖書館、博物館、體育館、校外培訓機構、網吧、酒吧、美容院、室內景區等。市區兩級文化和旅遊行政執法部門，已對文化和旅遊經營場所展開檢查和督導，截至周二（28日）晚，共檢查1500間相關企業或場所。

大連市分批為市民進行核酸檢測，惟有屋苑居民與物業管理人員發生衝突。有住戶反映，物業管理人員周一（27日）未經居民同意，擅自帶大批企業及工廠員工插隊接受核酸檢測。大批居民排隊一天卻未能檢測，於是向物業管理人員理論，最終發生衝突。

物業管理工作人員指，當日是分多個地點展開核酸檢測，周三將繼續安排住戶進行核酸檢測。警方指，當晚已到場處理，正翻查閉路電視紀錄及錄口供，事件有待調查。