派員恐嚇開槍砸店　台網紅主播判囚7年

台灣網絡主播連千毅，去年9月因在高雄涉以開槍砸店恐嚇另一主播，被警方拘捕調查，至今年初被檢方起訴。高雄地方法院周三（29日）宣判，連男涉依組織、槍炮彈等罪，判囚7年，不可上訴；另恐嚇、強制等罪判刑1年，可易科罰金36.5萬元新台幣（約9.81萬港元），可上訴。

檢方指控，現年34歲的連千毅在2016年成立「蘭庭國際公司」後，吸納男員工、青年13人加入太陽會高雄分會，以鼓山區一直播倉庫作為幫派活動據點，另分派部分成員擔任分會長、副分會長等職位，自己則是財務長兼業務長。

去年9月，連千毅疑因不滿某女網民批評其公司販售的精品，另一鄭姓主播加入留言回應，連指示員工回覆恐嚇。連、鄭雙方於同月17日先後率眾到對方店舖、據點鬧事，持棍棒、刀械敲砸店內物件。未料兩邊幫派鬥爭愈演愈烈，鄭的人員翌日駕車衝撞連的據點大門，而連的成員則在事後去對方的寵物店連開4槍示威。

在檢方起訴後，連千毅開庭時多次主動陳述意見，曾失言「案件是政治力的介入」；其委任律師在一審最後一次開庭時，痛批連「開庭表現近乎弱智、低能」，望法官諒解受羈押多個月情緒低落所致。另同案其他26名被告同樣獲刑，當中鄭男依恐嚇危害安全罪，判囚6個月。