新冠肺炎：台科學家研究　證白扁豆可抑制病毒感染及傳播

中研院團隊在白扁豆上研究出抑制新冠病毒感染和傳播的機制。

台灣的中央研究院（下稱中研院）周三（29日）發表最新研究結果，證實從白扁豆萃取的蛋白質FRIL，除可有效抑制流感病毒外，可抓住新冠病毒表面的醣分子，從而抑制病毒感染，並阻斷其傳播。有關研究論文已刊登在美國科學雜誌《CellReports》上。

這項研究是由中研院基因體研究中心研究技師詹家琮和研究員馬徹合作進行。詹家琮2003年曾感染沙士，其後一直參與相關研究。詹家琮長年在中草藥中找尋傳染病的科學解方，經實驗發現，白扁豆可有效抑制流感病毒。後來他與研究疫苗抗體的馬徹合作，從2016年起着手研究抑制的原因，並發現關鍵就白扁豆中的蛋白質FRIL。

研究指，從白扁豆萃取的FRIL，結構如同一顆微型的消波塊（約7立方納米)，有4個完全一樣、向外突出的端點。這些端點會與醣分子產生結合作用，因此可同時抓住周圍的多個醣分子。

研究員在老鼠身上進行實驗，顯示在致死劑量的H1N1病毒感染之下，從鼻腔吸入FRIL的老鼠中，7成安然無恙，其餘則在8天內全部死亡。相較目前對多種流感有效的廣效抗體FI6，研究發現在11種流感病毒株中，FRIL的抑制能力涵蓋比FI6更多種的流感，其效力也更強。

今年爆發新冠疫情後，研究團隊在4月取得由台灣大學和疾管署提供的病毒株進行測試，發現只要極少量的FRIL便可抑制新冠病毒感染細胞，甚至在感染後才給予FRIL，FRIL幾乎是全方位抓住四周的棘狀蛋白，使病毒無法進行攻擊或複製。

馬徹強調，目前研究成果仍屬基礎階段，要進一步將研究轉化成治療或預防的醫藥用品，還要走很長的路。