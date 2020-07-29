傳曾與主任起爭執 武漢協和醫院護士墮樓亡

內地傳媒周三（29日）接獲市民透露，湖北武漢協和醫院一名心血管内科護士墮樓，經搶救無效去世。墮樓護士早前疑因質疑隔離區護士的保障問題，與護理部主任發生衝突。院方事後證實墮樓事件，目前已報警處理，具體細節需待調查了解後，再對外公布。

網傳消息指出，墮樓護士曾在今年新冠肺炎抗疫期間，於網上發文實名舉報劉姓主任，後者要求沒有經過專業培訓的臨床護士，以「睇片自學」的方式完成對潛在病患的核酸咽拭子採集。另指出，當時並沒有醫生到隔離病房查房，均是護士們透過對講機完成醫生的要求和指令；發文最後強調，當事人不是借理由逃避疫情，而是「希望做一個身上有防彈衣，槍裏有子彈的戰士」。

內媒引述家屬透露，死者是家中獨女，入職還未到5年，育有1名未滿2歲的孩子；死者母親得悉消息後，幾近崩潰。

院方在下午5時許在官網通報，墮樓事件發生於當日上午10時45分，墮樓者經搶救無效去世；醫院對此深表痛惜，向家屬表示深切慰問，後將配合家屬及有關部門處理善後事宜。

武漢協和醫院院長胡豫曾於今年4月表示，新冠肺炎自爆發以來，醫院共收治5200多人次新冠肺炎患者，接診2萬多名發熱患者，管理兩家方艙醫院，成為武漢市收治人次最多的醫院。與此同時，多間內媒均指出武漢協和醫院與當地多間醫院拉起一條護衞武漢的心「戰線」，推動戰「疫」走向勝利。