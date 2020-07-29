海關破走私燕窩團夥　3年偷運101噸涉逾10億人民幣

廣東湛江海關周三（29日）表示，近日在福建、湖北等地的海關協助下，周日（26日）凌晨聯合公安部門，在湛江、廣州、深圳、潮州、寧德等地查緝及展開收網行動，成功搗破8個走私燕窩團夥，現場拘捕24人。經查證，犯罪團夥在不到3年時間，涉嫌走私約101噸燕窩，貨值逾10億元（人民幣，下同，約11億港元）。

湛江海關緝私局去年11月接獲線報，指廉江市某鎮有人參與走私燕窩活動。經查，鎮上一幢四層民居每天接收和寄出大量包裹，且有多名村民進出，形迹可疑。該民居以王某桂等人為首加工走私燕窩，村民通過網絡電商等渠道銷往全國各地。警方在行動中查扣涉嫌走私燕窩約1.7噸，價值約1700萬元（約1907萬港元）。

經循線追查，貨源均來自深圳、廣西南寧等地，另王男與廣州、潮州、南寧等地的劉姓、王姓、黃姓共犯聯繫，遂發現集團主犯利用親屬關係，實施家族式走私。他們先通過設立在馬來西亞的公司採購燕窩，運至香港或越南，經深圳「水貨客」、「粵港兩地車」、中越邊境非設關地通關，將燕窩偷運入境。再以快遞寄往廣州、潮州、寧德等地，形成一個多點連結、 錯綜複雜的走私網絡。