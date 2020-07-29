農業農村部前司長受賄遭雙開　曾任職財政部34年

盧貴敏因職務違法和收賄被雙開。

據中紀委監委駐農業農村部紀檢監察組、北京市紀委監委消息，去年9月因涉嫌嚴重違紀違法問題被查的農業農村部農田建設管理司前司長盧貴敏，因職務違法及受賄被雙開。盧出事前在財政部任職長達34年。

經查，盧貴敏長期收受禮品、禮金、消費卡，接受私營企業主安排的旅遊活動；在幹部錄用方面違反有關規定為他人謀取利益；無償接受地方財政部門安排的家政服務，違規由他人代持公司股份；利用職權和職務上的影響為商家謀利，收受他人財物或向他人索要財物，數額特別巨大，涉嫌受賄犯罪。

盧貴敏被指身為黨員領導幹部，「親」「清」不分，甘於被「圍獵」，嚴重違反黨的紀律，經農業農村部黨組研究決定，給予盧貴敏開除黨籍處分；經中央紀委國家監委駐農業農村部紀檢監察組研究決定，給予盧貴敏開除公職處分，並收繳其違紀、違法所得，其涉嫌犯罪問題移送司法機關依法辦理。

盧貴敏1984年開始財政部工作，1994年進入財政部辦公廳部長秘書室擔任秘書，其後升任副處級秘書、正處級秘書，2001年升任財政部農業司副司長。2011年，盧貴敏轉任財政部農業司巡視員，2014年出任財政部國家農業綜合開發辦公室主任，直到2018年才離開財政部，出任農業農村部農田建設管理司司長。