漫畫展爆不雅照風波　女coser報警追究責任

內地最大同人展「第26屆魔都同人祭」（簡稱CP26）日前在上海落幕，期間爆出一名女coser拍照時擺出不雅姿勢，引發網民熱議。女coser其後兩度在微博發聲明向網民還擊，又已報警，對偷拍的人追究責任。

據了解，當日身穿日本學生校服的女coser在龍友包圍下擺出不同姿勢拍照，期間她跪在地上雙手撐着身體，短裙下露出黑色打底褲，有龍友當時蹲在她身後拍攝。其後照片傳到網上引發議論，有人認為她的姿勢意淫，但亦有人替她抱不平。

女coser周日（26日）首度在微博就事件發聲明道歉，強調當時並非有意擺出具「性暗示」的動作，又指當時是向在正面攝影的人擺姿勢，沒想到有跑到後面拍照。她又指當時已連續拍攝2小時以上，體力不支才選擇了「趴地」的姿勢，並非刻意擺出翹臀的姿勢。

惟事件未因此平息，網上繼續有人對女coser謾罵，她於是在周二（28日）第二度發聲明，表示自己已就事件道歉，但強調絕對不姑息散播照片的攝影師。她又上傳照片顯示自己報警就事件立案，若持續看到非法散播照片將走法律程序，呼籲網民不要再過度解讀這事，包括批評女性穿着以及無止境的網絡暴力。