20人涉黑案一審宣判　主犯囚25年

海南海口中院周三（29日）就王紹章等20人涉黑犯罪案一審公開宣判。其中主犯王紹章犯組織、領導黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、職務侵佔罪、故意毀壞財物罪，數罪併罰判囚25年，沒收已查封、凍結、扣押的價值數千萬元的涉案財產，上繳國庫，並依法繼續追繳其他違法犯罪所得。

法院審理查明，王紹章自2010年以來趁觀瀾湖地區大開發之機侵吞國揚村委會地區土地利益，並以宗親關係為紐帶，糾集、網羅王恩師、王安康、王恩科、陳延基、王生偉、王時恒等人形成犯罪組織。該組織通過暴力、威脅等手段為非作惡，運用個人財力及家族勢力，通過僱傭打手、大肆賄選形成黑惡勢力控制基層組織，並利用其攫取經濟利益，共實施17宗具體違法犯罪活動。

2016年至前年間，幾十名村民聯名，分別向海口市、海南省、中央巡視第十二組實名舉報該組織。最終，王紹章獲刑，並被剝奪政治權利5年；王恩師犯參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪，被判囚14年，剝奪政治權利4年；王安康犯參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、故意毀壞財物罪、開設賭場罪，數罪併罰下被判囚15年，剝奪政治權利4年。上述數人皆處沒收個人全部財產。其餘17人則分別被判囚1年半到11年不等。