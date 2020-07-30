低收入家庭重殘重病者可申請低保　失業人士獲臨時救助

民政部周三（29日）舉行第三季度例行新聞發布會，宣布近期與財政部聯合印發《關於進一步做好困難群眾基本生活保障工作的通知》，明確低收入家庭的界定，首次提出對低收入家庭重殘重病者實施「單人保」，未參保失業人士符合條件可獲臨時救助。

《通知》適度擴大最低生活保障覆蓋範圍，首次提出低收入家庭中的重殘人員、重病患者等特殊困難人員，經本人申請，參照「單人戶」納入低保。其中，低收入家庭為家庭人均收入高於當地城鄉低保標準，但低於低保標準1.5倍，且財產符合當地相關規定的低保邊緣家庭。

《通知》要求，對受疫情影響無法復工、連續3個月無勞動收入，生活困難且失業保險政策無法覆蓋的農民工等未參保失業人士，若未納入低保範圍，經本人申請，由務工地或常住地發放單次臨時救助金。

同時，對其他基本生活受疫情影響陷入困境，相關社會救助和保障制度暫無法覆蓋的家庭或個人，要及時納入臨時救助範圍；對遭遇重大生活困難人士，可採取一事一議方式提高救助額度，全面建立鄉鎮臨時救助備用金制度。

《通知》適度放寬特困人員認定條件，將救助供養覆蓋的未成年人年齡放寬至18周歲，符合「三無」條件（即無家可歸、無依無靠、無生活來源）的未成年人將全部納入特困人員救助供養範圍。同時，鼓勵有條件的地方將低保、特困人員救助供養審批權下放到鄉鎮（街道），或委託社區（村）直接實施臨時救助，進一步提高臨時救助的時效性。