首宗網絡軟暴力案宣判　主犯獲刑7年

北京市昌平區人民法院周三（29日）就首都首宗網絡軟暴力案件宣判，主犯趙波尋釁滋事罪成獲刑7年、剝奪政治權利1年、罰款100萬元（人民幣，下同，約112萬港元）；另一被告郭文煥判囚6年、罰款80萬元（約89萬港元）；其餘41名被告亦以尋釁滋事罪分別獲刑3年至1年5個月不等。據悉，該犯罪團夥使用網絡群發短訊、P圖、揭發隱私等軟暴力手段催收欠款，至少700人受害。

經審理查明，2015年4月以來，趙波先後成立並控制多家公司，為一些網貸公司催收欠款。這些催債公司根據欠債人的欠款時間成立30多個催收組，僱傭300多名業務員，採用辱罵、恐嚇等軟暴力方式，滋擾欠債人及其緊急聯繫人、通訊錄聯繫人，形成惡勢力集團。受害人遍布全國多個省份，偵查機關已取證的受害人達700多人，眾多被騷擾的人產生恐懼心理，工作、生活受到嚴重影響。

法院認為，趙波成立多家催債公司，組織嚴密、層級清晰，長期使用軟暴力手段催債，嚴重擾亂社會生活秩序，造成惡劣社會影響，形成惡勢力犯罪集團。其中，趙波、郭文煥是犯罪集團首要分子，糾集他人多次實施犯罪行為，應當按照集團所犯全部罪行處罰，最終作出上述判決。