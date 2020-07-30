昆明女住29樓無升降機直達　出入要穿6道防煙門

雲南昆明一處回遷房（發展商徵收土地時賠償的房子）近日鬧出爭議，原因是大廈其中兩層樓竟無法乘升降機直達，住戶每次出入需要經過6道防煙門，才能乘升降機或返回家中。

鄧女士是昆明市西山區馬街摩爾城的回遷戶，該樓盤曾爛尾再復工共經歷10年，終於等到今年7月入伙。鄧女士分房時抽到11座29樓一單位，但睇樓時發現升降機竟無法直達29樓，只能從上或下一層離開升降機，行樓梯返家，且要穿過6道防煙門。抵29樓後，鄧女士又發現各種喉管外露在樓層天花上，而該層樓亦較其他樓層矮，最低處只有2米左右。

與鄧女士有同樣遭遇的還有朱女士，她獲分的單位在11座14樓，同樣是升降機無法直達。朱女士稱家中有不到3歲的孩子和70多歲的老人，擔心出入不便且容易發生危險。經了解，鄧女士和朱女士所住樓層是大廈的消防避難層。內地規定，樓高100米或以上的建築物都需設置避難層（即隔火層）或避難間。而避難層除用作火災危險性低的設備房外，便不能用於其它用途。

業主就此事多次聯絡開發商、社區和街道辦，起初開發商表示大廈無法改造，但周二（28日）經多方協商，街道辦最終拍板為鄧女士等6戶居民換房，並在當天內鎖定房源，再根據相關程序辦理手續。鄧女士表示雖然覺得放心了，但還是等房子拿在手裏心才踏實。

內媒引述當地政府部門工作人員透露，整個摩爾城項目均未經政府部門的消防驗收。但開發商代表卻堅稱，樓盤施工圖和規劃均通過相關審批。