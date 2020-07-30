受賄470萬人民幣　省投資集團前副總經理獲刑10年9個月

安徽省淮北市中級人民法院周三（29日）就安徽省投資集團控股有限公司前副總經理姚衞東受賄、貪污案作出一審判決，姚被判囚10年9個月、罰款70萬元（人民幣，下同，約78萬港元），其違法所得472.85萬元（約530萬港元）依法予以追繳。

2008年至2019年，姚衞東利用其擔任安徽省投資集團控股有限公司法規審計部主任、總法律顧問、副總經理等職務便利，先後多次非法收受他人財物403.70萬元（約452萬港元）。

2010年至2015年，姚衞東利用其擔任省投資集團法規審計部主任、總法律顧問、兼任省投資集團出資企業深圳同安資本管理有限公司董事會秘書、董事長、蕪湖同安股權投資基金投資決策委員會委員、合肥同安創業投資基金投資決策委員會委員等職務之便，以報銷虛假發票等方式，侵吞省投資集團參與出資的上述三家公司、企業公款69.15萬元（約77萬港元）。

法院審理認為，姚衞東的行為已構成受賄罪、貪污罪，鑑於他歸案後如實供述自己罪行、真誠悔罪，並主動交代辦案機關尚未掌握的其他犯罪事實，自願認罪認罰，退繳全部違法所得。綜合以上情節，法院作出上述判決。姚衞東當庭表示認罪，不提出上訴。