美眾議員提出《防止台灣遭侵略法案》　授權總統動用武力護台

美國國會眾議院外交關係委員會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）周三（29日）提出《防止台灣遭侵略法案》（Taiwan Invasion Prevention Act），授權總統在中國大陸武力犯台時，須動用武力保衞台灣。法案亦鼓勵美國總統訪台。

約霍透過新聞稿指出，法案目的是闡明並加強美國對於武力攻擊發生時防衞台灣的承諾。法案採取多項重要步驟，以應對中國大陸武力攻台，以及在香港、南海與中印邊境造成的局勢緊張升級。他指出，中國大陸已不顧國際譴責，要迅速實現領土野心。

他表示，美國對台戰略模糊最初是為了避免挑釁北京攻擊台灣，並鼓勵和平關係，但這項戰略以失敗告終。解放軍在台海的軍事建設與挑釁，加上中共的公然威脅，表明對台灣的意圖已十分明顯。美國需立即採取行動，畫出明確紅線，確保中國大陸不會超越界線。

法案給予總統有限國防授權，在台灣遭受中國大陸武力攻台，以及台灣人民或軍人遇害或生命受威脅等情況下，有權動用軍力及其他適當措施，保護台灣。法案亦要求中國大陸放棄武力攻台，法案設有5年日落條款。