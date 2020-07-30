美2軍機入南海　距廣東海岸最近逾52海浬

據「南海戰略態勢感知計劃」（SCS）平台周三（29日）發布消息稱，美軍當日派出一架P8A反潛巡邏機和KC135R空中加油機進入南海上空，距離中國廣東海岸最近距離52.11海里，即約96.5公里。美媒同日報道稱，日本正面臨愈來愈大的空中壓力，這種壓力主要來自中國，解放軍戰機頻繁出動讓日本自衞隊沒有喘息機會。

SCS平台發布消息稱，P8A從台灣南部海域進入南海，向西飛行一段距離後折返，另一架KC135R當日亦出現在南海上空，向西飛行一段距離後折返。內地軍事專家分析，如果把南海理解成為一條公路，通過的車輛愈多，發生意外的可能性就愈大，「美軍2000多架次包含有航母艦載機的起飛數量，演練7、8天時間就有700至800架次。」

美媒報道稱，從去年3月到今年3月，日本航空自衞隊一共緊急出動947次，其中大多數情況是為應對中國戰機。日本戰鬥機飛行員城田孝道表示，隊員一年365天每天24小時都處於警戒狀態，「我們可能會看到他們（中國戰機）離開，或者會發生對峙」。