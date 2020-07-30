打擊標題黨禁涉黃信息　微博刪136個違規帳戶

互聯網公司騰訊旗下微博和微信近日連發公告，表示公司已成立工作專班整治網絡傳播的突出問題，如標題黨、發布涉黃低俗信息，其中微博更關閉了首批為數136個違規帳戶。

微信官方帳號「微信派」周三（29日）發布，騰訊成立工作專班，重點除落實上述會議的任務外，還將開展多項整治網上秩序工作，包括嚴打標題黨、惡意營銷、編造散播謠言的行為；對證實從事上述行為的惡意帳號、主體從重處罰；建立導向優質、內容真實客觀、不炒作的良好生態；完善內容保護和舉報投訴機制，保護優質內容創作者權益不受侵害。

在周二（28日），微博官方帳號「微博管理員」亦發布關於開展整治平台和自媒體賬號突出問題的公告。內容指出，微博將集中對平台內存在的發布涉黃低俗信息、違規採編轉載互聯網新聞信息、散播虛假信息、宣揚仇恨、散布極端觀點惡意營銷的帳號，進行集中檢查清理。

公告又公報第一批違規帳號，其中涉黃低俗帳號86個、違規採編轉載互聯網新聞信息冒充媒體帳號15個、散播虛假信息發布不實信息帳號33個、宣揚仇恨散布極端觀點惡意營銷帳號2個。公告指125個帳號被關閉，禁言11個。據了解，上述帳號中，有35個擁有100萬以上粉絲，10萬到100萬粉絲的有90個，1萬到10萬粉絲的有11個。

早前微信多個公眾號早前發布題為「華商很難」、「多國渴望回歸中國」等標題黨文章，而哈薩克外交部亦曾就《「哈薩克斯坦」為何渴望回歸中國？》的文章表達不滿。微信其後已刪除227篇類似文章，及封鎖153個公眾號帳號。