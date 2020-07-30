王毅促歐洲戰略自主　英智庫警告德國成新冷戰前線

中美關係持續升溫之際，中國國務委員兼外長王毅周四與意大利外長迪馬約舉行視像會議，王毅明言希望歐洲堅持戰略自主，警惕個別國家為私利挑動意識形態對立。此前，英國智庫發表報告指德國成為中國及俄羅斯干預歐洲事務的關鍵目標，是新冷戰的前線。

王毅讚揚意大利支持並參與共建「一帶一路」，相信在新冠肺炎之後的時代，中意合作會有更多新機遇，雙方要抓住抗疫合作帶來的機遇，規劃和實施好下階段雙邊合作，中方願積極探討中國新基建和高速意大利政策對接，在數碼化、通訊、基礎設施、港口建設、第三方市場合作等領域挖掘更多合作潛力。迪馬約表示，沒有中國保障抗疫物資供應，全球抗疫不可能取得成功。

王毅亦指，希望歐方堅持戰略自主，從自身利益出發，客觀、公正和積極處理對華關係，堅持中歐關係的正確發展方向，警惕個別國家挑動意識形態對立為其私利服務。

另一邊廂，英國皇家三軍聯合研究所周三（29日）公布名為《俄中在德國》的報告，指出中俄對德國的干預方式不同，前者帶來的主要是經濟威脅，後者則與網絡攻擊有關。報告指，中國近年與德國傳媒加強一帶一路的政策宣傳，在德實施長期影響戰略，比俄羅斯公開的破壞活動微妙。

報告續指，德國經濟嚴重依賴中國，部分領導人對批評中方持謹慎態度，很多政商界人士重新評估情況。報告還認為，中俄滲透德國亦威脅歐洲大陸及西方民主體制。