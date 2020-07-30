新冠肺炎：FBI通知美大學　將查中國圖非法取疫苗資料

中美近日互關總領事館，關係緊張之際，美國德州大學奧斯汀分校有教職員周一（27日）接到校方電郵，指聯邦調查局（FBI）將就中國企圖非法取得該校新冠肺炎疫苗的研究資料作出調查，同時探討中國駐休斯敦總領館在當中的角色。目前，該校官方尚未作出回應。

美媒獲得一封德州大學奧斯汀分校署任執行副校長杰斐（Dan Jaffe）及專責研究的署任副校長普雷斯頓（Alison Preston）簽發的電郵，當中透露，校方不知FBI打算聯絡哪位師生或在計劃甚麼，校方亦沒有與FBI分享任何人員訊息或研究細節，但就提到一個正在進行、變化不斷的國家形勢或會影響到研究界部分成員。

早前已有2名中國公民，因涉嫌將疫苗研發等資料洩露予中方，於本月下旬遭到美國司法部起訴。至於德州大學奧斯汀分校分子生物科學系副教授麥克萊倫（Jason McLellan）的團隊，也正在展開新冠肺炎疫苗研究，並研發出一種合成的棘蛋白，用於2種候選疫苗中，疫苗目前已在進入臨床試驗。該校早前曾發聲明指，麥克萊倫團隊中有一名來自中國的研究助理王年爽，正是他發現了棘蛋白的基因突變。