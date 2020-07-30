強姦六旬婦後用斧頭殺害　男子潛逃15年落網

四川達州市宣漢縣警方近日破獲一宗15年前命案，黃姓犯人在山林強姦趙姓六旬婦人，後因怕事情敗露，遂以斧頭猛錘趙婦頭部，將其殺害後逃離現場。黃男案發後如常繼續在煤窯務工，因當時條件有限，僥倖逃過警方偵查，與妻子、孩子多年來過着正常生活，至被補當日甚至已忘記犯行。

案發於2005年2月23日，黃男為修建新房而上山砍樹，見到獨自上山放牛、撿柴的趙婦，頓生邪念，用樹棒將女方打暈，先姦後殺。他作案後用樹枝掩蓋屍體，其後將涉案斧頭扔進水庫。警方翌日接報並發現死者屍體，經鑑定為被鈍器打擊頭部致嚴重顱腦損傷死亡。

警方在現場發現一煙頭，但死者並非吸煙人士，加上遺體被發現時衣衫不整，遂推測是一宗強姦殺人案；但因案發地點人迹罕至，沒有目擊者，排查嫌疑對象一直沒取得進展。

至今年，縣公安局將案件納入重點攻堅，開展大量調查取證工作，終在4月成功鎖定黃男為疑犯，5月初將其拘捕歸案，黃到案後對犯罪事實供認不諱。辦案民警表示，黃男案發後如常工作3年，後來為方便小孩上學搬至鎮上居住，其生活模式如平常一樣，連其妻子均毫不知情，對丈夫犯下命案感到十分震驚。