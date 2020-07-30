台下月起禁用含致癌成分胃藥　違者最高罰150萬新台幣

台灣的食物及藥物管理署周四（30日）宣布，自8月1日起全面禁用含雷尼替丁（Ranitidine）成分的胃藥，藥商、藥房或醫療機構如供應、銷售或使用，最高可罰款150萬元（新台幣，下同，約40萬港元）。

去年美國食品及藥物管理局驗出一款胃藥「善胃得」（Zantac）的主要成分雷尼替丁，含有可致癌物質「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）。台灣食藥署其後抽驗市面多款胃藥，亦陸續發現36款含有NDMA。

食藥署藥品組洪國登科長指出，雷尼替丁當中的NDMA含量，會隨着儲存時間增加，或在儲存高於室溫下而上升，進而導致NDMA含量可能超出96ng的每日可攝取量。

據健保署資料庫統計，含該成分胃藥一年使用量高達8千萬粒，目前台灣核准許可證共36張，29張是處方用藥、7張是指示藥品，保存期限多數為2至4年，因無法確保保存期限屆滿前，NDMA含量均能低於每日可接受量。經評估後，為確保用藥安全，該署要求醫療機構、藥商、藥局暫停供應、銷售或使用含雷尼替丁成分的藥品。

洪國登稱，6月中起廠商已開始陸續回收相關藥物，但目前總共要回收的數字仍在統計中，若廠商未在限期內完成回收，可罰款20萬至500萬元（約5.4萬至134萬港元）。

據了解，香港現時共有62種註冊藥劑製品含有雷替尼丁成分，包括口服和注射製劑。據衞生署網站資料顯示，從去年9月24日至11月27日，該署先後9次共回收25種含雷尼替丁成分的藥物。該署稱，至今未接獲任何涉及雷尼替丁的藥物不良反應個案。有關各海外藥物監管局早前公布有關在雷尼替丁產品中檢測到NDMA的消息，該署表示已發信通知本地醫護專業人員。