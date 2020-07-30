內地遊戲市場上半年收入逾1394億人民幣　同比增長22%

內地上半年受新冠肺炎疫情影響，一度停產停工，惟網遊成為市民主要的消遣活動。中國音像與數字出版協會遊戲出版工作委員會和中國遊戲產業研究院，周四（30日）發布《2020年1-6月中國遊戲產業報告》，顯示中國遊戲市場在今年上半年，實際銷售收入達到1394.93億元（人民幣，下同，約1564億港元），同比增長22.34%；遊戲用戶規模近6.6億人，同比增長1.97%。

報告指出，中國自主研發遊戲國內市場，實際銷售收入達到1201.4億元（約1347億港元），比去年同期增長30.38%，銷售增加279.97億元（約313.9億港元）。而海外市場實際銷售收入達75.89億美元（約591.9億港元），比去年同期增長36.32%。其中美國、日本、南韓是中國遊戲企業外銷的主要市場，分別佔比28.23%、23.26%、9.97%。

另中國行動裝置遊戲成為營收主力軍，收入達1046.73億元（約1173.6億港元），比去年同期增長35.81%，佔市場總收入75.04%。另中國電子競技遊戲市場實際銷售收入為719.36億元（約805.6億港元），比去年同期大幅增長54.69%，電子競技用戶規模達4.8396億人。報告又指，雲端遊戲正成為產業熱點，上半年市場收入達4.03億元（約4.52億港元），比去年同期增長近80%。