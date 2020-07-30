解放軍轟6G等新型戰機　南海開展晝夜訓練

中美在南海問題爭議不斷，局勢持續緊張。國防部新聞局副局長、新聞發言人任國強周四（30日）在例行記者會上表示，解放軍南部戰區近日組織轟6G、轟6J等新型戰機，在南海開展晝夜間高強度訓練。他又批評，美方在南海興風作浪，只會讓中方更加堅定地乘風破浪捍衞自己的主權和安全，維護南海的和平穩定。

任國強表示，轟6G、轟6J展開晝夜間起降、遠程奔襲、對海面目標攻擊等訓練項目，均達到預期效果。他表示，此次訓練是年度計劃內的例行性安排，有助提高飛行員的技戰術水平和部隊全天候作戰能力。

針對美國務院發表涉南海立場文件聲明，譴責中國在西沙的演習導致南海局勢不穩。任國強表示，中方堅決反對美方聲明，美國罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違背對南海主權問題不持立場的承諾，無端指摘中國、挑撥地區國家關係；美方近日更派遣雙航母赴南海演習，充分暴露其霸權心態、雙重標準。中方要求美國停止發表錯誤言論，停止在南海採取軍事挑釁行動。

另美防長埃斯珀近日在演講指中國在東海和南海採取侵略性行動，舉行對台軍演增加誤判風險。任國強認為，美方對於國際規則「合則用、不合則棄」，大搞「美國優先」的單邊霸凌主義；近期又不斷加大與台灣地區的軍事聯繫，推動對台售武，炒作美台協訓，向民進黨當局傳遞嚴重錯誤信號等，這種干涉中國內政、破壞台海和平穩定、妄圖「以台制華」的伎倆極其危險。批評美有關言論毫無根據，充斥傲慢與偏見、攻擊與抹黑，對此堅決反對。

任國強又指出，美方對台售武，派員赴台開展演訓交流，嚴重違反國際關係基本原則，違反美方向中方作出的政治承諾，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，是蓄意的挑釁行為。中方要求美方立即改正錯誤，停止同台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，並承諾不再發生類似事件。

此外，任國強又在會上介紹，解放軍西藏軍區近日在高海拔地區組織多炮種、跨晝夜火力打擊演練和炮兵火力突擊演練，主要是檢驗部隊在高原環境下遠程精確打擊和火力突擊能力；該演練是年度訓練計劃內的，不針對任何特定國家。