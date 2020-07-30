李登輝出身國民黨　宣揚台獨富爭議

台灣的前總統李登輝周四（30日）晚在台北榮民總醫院逝世，終年97歲。出身國民黨的李登輝，被指藍皮綠心，卸任總統後積極宣揚台獨理念，甚至提出「兩國論」主張，掀起極大爭議，致兩岸及世界華人社會對其評價不一，更被封為「台獨教父」。

李登輝儘管出身國民黨，但外界質疑他早就醉心台獨。1996年，李登輝成功推動台灣首次的總統直選，他與連戰搭檔以5成4的得票率，成為台灣的首位民選總統。但之後他積極推動金錢外交，任內出訪新加坡、菲律賓、泰國、印尼、約旦、阿聯酋以及美國等國家，觸動大陸的神經，令大陸兩度於台海舉行大型的導彈軍演，被稱為兩次的台海危機。

李登輝於總統任內又積極加強軍備，成功研發經國號戰機，分別向美國及法國購買戰機、軍艦和導彈。1997年7月，李接受德國之聲錄影專訪時，提到「台海兩岸為特殊的國與國關係」，也是其著名的「兩國論」，其台獨立場已極為鮮明，激起北京的強烈抨擊。

出生於台灣、後加入共產黨的前全國政協常委吳克泰曾透露，李登輝於1946年9月曾短暫加入共產黨。吳克泰表示，他當年向共產黨在台組織部長張志忠舉薦李登輝，李通過簡單的審查程序入黨，但1947年當李參加「二二八事件」遊行後退黨。

李登輝自2000年卸任總統後，因年事已高病痛纏身，包括患糖尿病、心血管阻塞、肺結核、白內障、大腸癌等，時常進出醫院接受手術，晚年健康狀況屢成焦點。儘管健康每下愈況，但李登輝仍活躍於台灣政壇，2001年更以精神領袖身份發起獨派黨團「台聯」，2003年8月出席10萬人參與的「511台灣正名運動」時更振臂高呼：「我不會死，還可以活10年，為台灣拼到底！」