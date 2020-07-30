身世成謎曾自稱日本人　李登輝當總統後分裂國民黨

李登輝的身世是一個謎，外間流傳的兩個版本，均指李是日本人的後代。他自小受日本文化薰陶，受日本教育，人前人後毫不掩飾其濃厚的日本情結，接見日本外賓一律以流利日語對答，亦曾言：「我在22歲以前是日本人，名叫岩里政男。」另外，國民黨進入李登輝時代之後，實行本土化發展，該黨性質亦隨之而變。其後由於李全面排除異己，導致國民黨先後發生兩次嚴重分裂。

李登輝成長於日治時代的台灣，自小接受皇民教育，上學時校內禁說中國話、不得寫中國字。每當日本在侵華戰爭中報捷，他都會與日本學生一同慶祝，更曾一度響應皇民化運動，更名岩里政男。李登輝成績優異，中學畢業後到日本京都帝國大學升學，修讀農業經濟，直至大學2年班，日本戰敗後才返台繼續學業。此時李登輝22歲，當時他自認是日本人。

親日情結除與成長背景有關，也有傳與李登輝的身世有關，傳聞有二：一說李登輝父親李金龍當刑警，李登輝其實是一名日本人警察的兒子，生下來託付給李金龍撫養；另一說李登輝是他母親與一名在風月場所結識的日本人所生，李金龍只是戴綠帽而已。李登輝本人對這些傳聞並不在意。李登輝的兄長李登欽在日佔時期被調至菲律賓，並在呂宋島陣亡，其牌位仍在日本供奉甲級戰犯的靖國神社。

在國民黨進入李登輝時代之後，1990年2月，李登輝召集朝野各黨派開「國是會議」，配合同年「3月學運」之學生運動，將外省籍資深中央民意代表趕出立法機構。隨後，李又大肆清除親蔣勢力，先逼退蔣經國親信、行政院長俞國華，換上當時的國民黨秘書長李煥以收回黨權，之後又逼迫時任總參謀長郝柏村交出軍權。在集黨政軍大權於一身後，他又廢除台灣省，令時任省長的宋楚瑜權利盡失。

李登輝的決定導致國民黨先後發生兩次嚴重分裂，先是1993年一批黨內異議分子出走而另組新黨，其後於2000年台灣的總統選舉，李雖為國民黨的連戰、蕭萬長助選，但據指暗中支持民進黨的陳水扁，令陳以弱勢當選。當年國民黨喪失政權後，藍營支持者把敗選歸咎於李登輝，包圍國民黨中央黨部促其下台。李之後請辭黨主席，翌年更被國民黨開除黨籍。同年宋楚瑜亦另組親民黨，至此國民黨一分為三。