涉挪用資產逾35億新台幣　遠航前董事長遭起訴

台灣遠東航空（下稱遠航）去年底停飛後，公司董事長張綱維涉嫌造假帳目及不良擔品貸款等方式，先後掏空公司逾35億元（新台幣，下同，約9.4億港元）資產。台北地檢署偵查後於周四（30日）依申報財報不實、特別背信等罪提出起訴，認為張綱維罔顧旅客安全且折損遠航全體員工辛勞，請求法院從重量刑。

檢方指出，遠航早年累計負債130多億元（約35億港元）出現重大危機，其後向台北地院聲請重整。當時張綱維經營的樺福集團雖面臨破產，卻隱瞞自己財力不足接手遠航。之後張綱維透過財報造假，讓北院法官誤信遠航就母公司為其代償重整債權，營收轉虧為盈，經營有所改善後，進行一連串的掏空遠航資產犯罪。

檢方查出，張綱維自2015年至2016年，利用假債權等名目，挪用遠航公司資金，犯罪所得13億元（約3.5億港元）；其後又串同時任合作金庫商業銀行（下稱合庫）董事長廖燦昌，將其持有樺福集團旗下公司應負債務本金和利息，移轉給遠航。經查，張以位於淡水八卦山的爛尾樓作抵押，以遠航名義向合庫申貸22億元（約5.9億港元），再挪用到他個人名下公司。

檢方認定，張綱維涉嫌違反《證交法》、《民航法》、《公司法》及偽造文書、業務侵佔等罪，對他和廖燦昌等10人提出起訴。