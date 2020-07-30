23人涉黑案公開宣判　3被告故意殺人等罪成判死刑

湖南婁底市中級人民法院周四（30日）對尚同軍、吳先耀等23人組織、領導、參加黑社會性質組織，故意殺人等罪一案公開宣判。其中尚同軍、吳先耀、伍秀元3人故意殺人罪等罪成，數罪併罰下決定執行死刑。

法院審理查明，尚同軍90年代涉足花垣縣采礦業後，一邊網羅社會人員，一邊拉攏國家工作人員編織關係網。吳先耀則在2002年初糾集一批社會閒散人員，逐步形成以其為組織者、領導者的黑社會性質組織。為謀取非法利益，2002年至2003年間尚同軍與吳先耀相互勾結。至2004年初，吳先耀的黑社會性質組織正式歸順尚同軍。

該組織「以商養黑」、「以黑護商」，通過暴力、威脅、欺詐等手段攫取非法經濟利益，有組織地實施43宗故意殺人、故意傷害、非法採礦、詐騙等活動，導致3死1重傷1輕傷，於花垣縣城等區域形成重大影響；另該組織成員實施21宗故意殺人、搶劫、非法拘禁等非組織犯罪，導致2死3重傷。

最終，尚同軍、吳先耀組織、領導黑社會性質組織罪、故意殺人罪等罪成，數罪併罰下決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；伍秀元則參加黑社會性質組織罪、故意殺人罪等罪成，同樣決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金10萬元人民幣（約11.2萬港元）。另外唐先舉、楊永鋒均被判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人財產10萬元；其餘被告則分別獲刑8至22年不等的有期徒刑，並處沒收個人財產或罰金。